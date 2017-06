Ötən gün Bakının Xətai rayonunda 3-cü mərtəbədən yıxılan uşaq ölüb.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, hadisə N.Əliyev küçəsində yerləşən binada baş verib.

Üçüncü mərtəbədə yaşayan 2014-cü il təvəllüdlü Bəydəmirli Rəvan Elşən oğlu nəzarətsiz qalaraq pəncərəni açıb və oradan yerə yıxılıb. Uşaq 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzin Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və bu gün dünyasını dəyişib.

Milli.Az

