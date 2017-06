Bu gün Milli Məclisin növbədənkənar iclası keçiriləcək.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, iclasın gündəliyinə Ali Məhkəməyə, Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Şirvan və Şəki Apelyasiya məhkəmələrinə hakimlərin təyin edilməsi, Su Məcəlləsinə, Miqrasiya Məcəlləsinə, "Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında", "İcra haqqında", "Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında", "Reklam haqqında", "Dövlət rüsumu haqqında" və digər qanunlara əlavə və dəyişikliklər olmaqla, 16 məsələ daxildir.

Milli.Az

