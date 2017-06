Parisdə məsciddən çıxan müsəlmanlar hücuma məruz qalıblar.

Milli.Az azeuronews.com-a istinadən xəbər verir ki, Creteil bölgəsində baş verən hadisə zamanı erməni əsilli İŞİD üzvü maşını namazdan sonra məsciddən çıxanların üstünə sürüb. Faciənin qarşısını isə məscidin qarşısına quraşdırılmış dəmir bardürlər alıb. İstəyinə nail ola bilməyən terrorçu hadisə yerində qaçıb.

Hazırda Paris polisi erməni İŞİD üzvünü axtarır.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.