Milli.Az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, bunu Fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərli deyib.

Onun sözlərinə görə, həmin vaxt redaksiyaların çoxunda əmək müqavilələri olmayıb, əmək haqlarını paket halında alıblar: "Bu gün redaksiyaların 10 faizində əmək müqavilələri ilə bağlı vəziyyət yenə belədir, əmək müqavilələri yoxdur. Redaksiyalar bir sıra hallarda jurnalistlərin əməkhaqlarını aşağı göstərirlər. Bunun səbəbi odur ki, redaksiyalar 22 faiz sosial ödənişlərlə bağlı bu addımı atırlar. Əmək müqaviləsi bildirişi sistemi artıq tətbiq olunur, artıq əmək müqavilələri ilə bağlı məlumat avtomatik olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sistemində yerləşdirilməlidir. Bunu jurnalistlər bilməlidir".

V.Səfərli bildirib ki, yeni binada mənzillərlə bağlı namizədliyi irəli sürülən jurnalistlərin əmək stajı ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sorğular göndərilib: "2006-cı ildən əmək fəaliyyəti ilə bağlı bütün məlumatlar qeydə alınıb, elektron qaydada saxlanılır, sosial kartlar mövcuddur. Şübhə doğuran jurnalistlərin əmək stajı ilə bağlı sorğulara cavablardan məlum olub ki, bir çox hallarda əmək kitabçasına iş stajı barədə möhür vurulub, ancaq bu saxtadır. Bu, əslində cinayətdir".

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.