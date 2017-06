Bu gün Azərbaycanda Sevgililər Günüdür - Sevin, sevilin...

30 iyun Azərbaycanda milli Sevgililər Günü kimi qeyd olunur.

Bu günün önəmi barədə Metbuat.az-a açıqlama verən millət vəkili Aydın Mirzəzadə bildirdi ki, 14 fevralı milli Sevgililər günü ilə üz-üzə belə qoymur:

“14 fevral dünya səviyyəsində qəbul edilmiş Sevgililər günüdür. Bu, insanların bir-birinə münasibətini göstərir. Azərbaycan İlham və Fərizə bunun nümunəsidir. İlham Azərbaycan uğrunda öz canını qurban verib. Fərizə xanım isə İlhamsız yaşaya bilməyib.

Müasir dövrdə, bu, gənclərin bir-birinə olan istəyinin nümunəsidir. Və ildən-ilə cəmiyyətdə bu günə dəyər verən insanların sayı çoxalır. Bu, tək Azərbaycana deyil, bütün dünyaya nümunədir. Mən bu günün Azərbaycanda istəklilər günü kimi qeyd olunmasının tərəfdarıyam. Lakin 14 fevralla bu günü üz-üzə qoymaram. Qoy ilimizin hər bir günü istəklilər günü olsun”.

Qeyd edək ki, bu günün tarixi 1990-cı il 20 yanvar faciəsi zamanı həlak olan İlham və onun şəhid olmasına dözməyib özünə qəsd edən həyat yoldaşı Fərizənin toy günü ilə əlaqədardır.

İlham və Fərizə haqqında...

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.