Vüqar Səfərli: "Saxtakarlıqla üzləşdik"

Jurnalistlərə mənzillərin verilməsi üçün müvafiq sənədlər toplananda saxtakarlıqla üzləşdik.

Teleqraf.com xəbər verir ki, bu sözləri Kütləvi informasiya vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli deyib.

Onun sözlərinə görə, bəzi jurnalistlərin əmək kitabçasında 10-12 il staj yazılsa da, onun sosial kartı yoxdur:

"Biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sorğu göndərdik. Sorğunun cavabında məlum oldu ki, bəzi jurnalistlərin sosial kartdan xəbəri belə yoxdur. 5-10 il jurnalistikada işləsə də, 1 gün belə stajı yazılmayıb. Bu cür hallarla idarə rəhbələri cinayət törədir, əmək kitabçasına saxta möhür vururlar. Belə halların qarşısının alınması üçün jurnalistlərin özləri də diqqətli olmalıdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.