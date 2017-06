Türkiyənin Kütahya rayonunun Simav mahalında 36 yaşlı iş adamı Fatih Aydar istirahət etdiyi çay evində bıçaqlı hücuma məruz qalıb. Xəstəxanaya çatdırılan sahibkarın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Milli.Az Haberler-ə istinadən xəbər verir ki, Aydarı öldürən cinayətkarlar onun mağazalarına da od vurublar. Yanğının qarşısı 4 saat sonra alınıb.

İstintaq davam edir.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

