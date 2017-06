Məscidə maşın sürən erməni: "Müsəlmanlara nifrət edirəm!" - FOTO

Bu sözləri deyəndən sonra Renault Clio markalı avtomobilini məsciddən çıxan müsəlmanların üzərinə sürən erməni indi polis idarəsində ifadə verir.

Milli.Az Le Monde-a istinadən bildirir ki, olay Parisdən 11 km cənubdakı Kretey şəhərində yaşanıb.

İnsident nəticəsində kimsə xəsarət almayıb.

Polisdən verilən məlumata görə, buna səbəb məscidin qarşısında yerə basdırılmış sədlər olub.

Maşından düşüb qaçmağa çalışan şəxsi 10 dəqiqə sonra polis tutub.

Parisdə 2015-ci ilin noyabrında 130 nəfərin həlak olduğu terror aktları törədiləndən bəri Fransa paytaxtı ən yüksək səviyyəli terror təhlükəsi vəziyyətindədir.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.