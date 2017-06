Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan iyulda azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşü istisna etməyib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə E.Nalbandyan iyunun 30-da parlamentdə jurnalistlərlə söhbətində bəyan edib.

