Nəhəng uşaq doğuldu - FOTO

Ueylon Koul Halet, sadəcə, dünyaya gəldiyi İndiana ştatında yox, bütün ABŞ-da ən ağır, ən böyük uşaq sayıla bilər.

Milli.Az NBC-yə istinadən bildirir ki, onun boyu 62,23 sm, çəkisi isə 7,25 kiloqramdır.

Ueylon indi evdə, üç böyük bacısı və valideynləri ilə birlikdədir.

Seymur şəhərindəki "Schneck Medical Center"də mayın 1-də doğulmuş Ueylon dünyaya gələndən 7 həftə sonra intensiv terapiya bölməsində saxlanıb. Həkimlərin dediyinə görə, onun qidalanması və tənəffüsü ilə bağlı durum tam normaya düşənədək balaca Ueylon sürəkli nəzarətdə olmalıydı.

Ueylon böyük və ağır olduğu üçün qeysəriyyə kəsimi əməliyyatı vasitəsilə doğulub.

Balaca "pəhləvan"ın atası Edmod Hallet deyib: "Həkimlər onu görəndə heyrətləndilər. Çəkdilər, ağırlığına inanmadılar. Üç dəfə çəkdilər".

Ueylonun anası, 28 yaşlı Uitni isə hamiləliyin 37-ci həftəsində olanda növbəti ultrasəs müayinəsindən keçib: "Həkimlər dedilər ki, bətnimdəki oğlumun çəkisi 4-5 kq olar. Amma Ueylon hamını təəccübləndirdi. İndi sağlamdır. Amma bir az çox yatır. Ayılanda da gülümsəyir".

Balaca Ueylon indi 6 aylıq uşaq boydadır.

