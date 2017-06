Bakı. 30 iyun. REPORT.AZ/ "Sərhədçi" İdman Olimpiya Mərkəzində 23 yaşadək gənclər arasında cüdo üzrə Azərbaycan birinciliyinə yekun vurulub.

“Report”un Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, yarışda 46 klubdan 333 idmançı (288 oğlan, 45 qız) qüvvəsini sınayıb.

Qızlar

48 kq

1. Xubulova İrina (Neftçi)

2. Həmidova Şəfəq (Atilla)

3. Qardaşxanlı Aytac (Balaxanı OİK)

3. Cəlilova İlahə (Balaxanı OİK)

52 kq

1. Əliyeva Leyla (Neftçi)

2. İsgəndərova Əsmər (Neftçi)

3. Mehdiyeva Zəhra (İsmayıllı Zirvə)

3. Hacızadə Vüsalə (Pirşağı)

57 kq

1. Zairova Səkinə (Neftçi)

2. Süleymanova Aynur (Zaqatala)

3. Məmmədova Şəfiqə (İsmayıllı)

63 kq

1. Hacıyeva Nərgiz (Judo Club 2012)

2. Şoronova Diana (Judo Club 2012)

3. Nəbiyeva Sənubər (DİN)

3. Hüseynova Leyla (Zirvə Abşeron)

70 kq

1. Baxışova Aidə (Səlyan)

2. Həsənli Günel (Zirvə Abşeron)

3. Muqumova Cəmalə (Neftçi)

78 kq

1. Abdullayeva Nərmin (İsmayıllı)

2. İmamzadə Mehriban (Təhsil RİM SF)

+78 kq

1. Cəfərova Nigar (Neftçi)

Oğlanlar

60 kq

1. Yusibov Əhməd (Neftçi)

2. Zamanov Elbrus (Neftçi)

3. Məmmədov Rüfət (Atilla)

3. Məhərrəmov Sadıx (Judo Club 2012)

66 kq

1. İbrahimov İsmayıl (Qəbələ, Bakı)

2. Hüseynov Elçin (Qəbələ, Bakı)

3. Heydərli Murad (Neftçi)

3. Məmmədzadə Famil (Neftçi)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.