Bakı. 30 iyun. REPORT.AZ/ Bakıda yaşadığı mənzilin ikinci mərtəbəsindəki pəncərəsindən yıxılan iki yaşlı uşaq xəstəxanada ölüb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, hadisə iyunun 28-də Xətai rayonu ərazisində baş verib.

Belə ki, 2015-ci il təvəllüdlü Rəvan Bəydəmirli müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

R.Bəydəmirli bu gün xəstəxanada dünyasın dəyişib.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.



