İsti yay günlərində sərinləmək istəyənlər bu içkidən hazırlaya bilər.

Metbuat.az portağallı soyuq çayın hazırlanma qaydasını təqdim edir:

Tərkibi:

Bir litr yarım su

3 ədəd çay paketi

2 ədəd portağalın qabığı

Bir neçə budaq təzə nanə

Bütün məhsulları qarışdırıb 8 saat soyuducuda saxlayın. Sonra soyuducudan çıxarıb süzün. Servis edəcəyiniz qabın içərisinə buz əlavə edib qarışıqdan tökün.

Nuş olsun!

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

