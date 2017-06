DSX əməkdaşları Xəzərdə batan iki balıqçını xilas edib

Bakı. 30 iyun. REPORT.AZ/ Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) əməkdaşları Xəzərdə batan iki nəfər balıqçını xilas edib.

Bu barədə “Report”a DSX-nın Mətbuat Mərkəzindən məlumat verilib.

Belə ki, iyunun 29-da, saat 13:30 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin növbətçi gəmisi tərəfindən Hövsan reydində rəsmiləşdirilərək dənizə çıxmış, içərisində 2 nəfərin olduğu qayığın zədə nəticəsində batması barədə məlumat əldə edilib. Görülmüş tədbirlər nəticəsində həyatları təhlükə altında olan balıqçılar - Bakı şəhər Xəzər rayonu Türkan qəsəbə sakinləri 1977-ci il təvəllüdlü Quliyev Seyfulla Əmrulla oğlu və 1974-ci il təvəllüdlü Quliyev Xeyrulla Əmrulla oğlu xilas olunublar.

Xilas edilmiş balıqçılara ilkin tibbi yardım göstərilib, onlara məxsus zədələnmiş qayıq sahilə çıxarılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.