Gömrükdə vətəndaşın gödəkçəsinin cibinin astarından tiryək çıxıb.

Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Biləsuvar Gömrük İdarəsinin "Qoşa Təpə" gömrük postunda İrandan Azərbaycana piyada gələn Azərbaycan vətəndaşının üzərində gömrük nəzarəti zamanı onun gödəkçəsinin cibinin astarından xalis çəkisi 0,181 qram olan narkotik vasitə - tiryək aşkar olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

