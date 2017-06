Müğənni 500 min dollarlıq boyunbağıda çimdi - FOTO

Məşhur amerikalı müğənni Merayya Keri İsraildədir. O, yerli kosmetik şirkətlərdən birinin istehsal etdiyi "Premier Dead Sea" adlı dəriyə qulluq vasitəsinin reklamına çəkilir.

Milli.Az TMZ-yə istinadən bildirir ki, 47 yaşlı müğənni Ölü dənizdə çimib. O, dənizdə boynunda 500 min dollarlıq brilyant boyunbağı ilə girib.

Bu boyunbağını M.Kerriyə sabiq sevgilisi, avstraliyalı milyarder Ceyms Parker hədiyyə etmişdi.

Merayya Kerri, eyni zamanda, böyük səhnəyə də qayıdır. İyulun 9-də ABŞ-ın Las-Veqas şəhərində (Nevada ştatı), "Caesar's Palace" kazinosunda müğənninin "#1 To Infinity Las Vegas Residency" adlı konsertlər seriyası başlayır. 6 konsertdən sonra o, müğənni Laynel Riçi ilə bilikdə "All The Hits" qastrol turnesinə çıxacaq. Turne sentyabr ayınadək davam edəcək.

