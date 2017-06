Qızlar ölümlərini canlı yayımda göstərdilər - DƏHŞƏTLİ QƏZA - VİDEO

Ukraynada İnstaqram səhifəsi ilə birbaşa yayımda öz abunəçilərini əyləndirən qızlar avtomobil qəzasına düşüblər.

Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə Xarkov vilayətinin İzyum şəhərində baş verib.

Əyləncə gecəsindən qayıdan iki qız yol-nəqliyyat hadisəsinin qurbanı olub. Yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobilin 16 yaşlı sərnişini hadisə yerində həlak olub, sükan arxasında olan 24 yaşlı qız isə bir neçə saat sonra reanimasiyada ölüb.

Qorxunc qəza İnstaqramla birbaşa yayımlandığı üçün onu yüzlərlə insan izləyib.

