Bakıda 7 yaşlı uşaq yoxa çıxdı

Bakıda 7 yaşlı oğlan itkin düşüb.

Milli.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Səbail rayonu Bayıl qəsəbəsi Əli Nəzmi küçəsində (5-ci Bayıl) yaşayan 2010-cu il təvəllüdlü Babkin Stanislav Yuriyeviç yaşadığı evin həyətindən yoxa çıxıb. Evdən həyətdə oynamaq adı ilə çıxan azyaşlıdan həmin vaxtdan sonra xəbər almaq mümkün olmayıb.

Polisə müraciət edən azyaşlının atası uşağın fotosunu və xarakterik əlamətlərini onlara təqdim edib.



Axtarış tədbirləri həyata keçirilir.

