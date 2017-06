Kamal Sunalın ölüm səbəbi 17 il sonra məlum olub

Rejissor Əli Özgentürkün 50 illik yubileyində Türkiyənin unudulmaz yumor ustası Kamal Sunal haqqında danışdıqları eşidənləri şoka salıb.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, rejissor "Balalayka" filminin çəkilişləri ərəfəsində aktyorla birlikdə Gürcüstanın Batumi şəhərinə getməli olub. K.Sunal təyyarədən qorxduğu üçün ona avtobusla getməyi təklif edib. Rejissor həmin günü belə xatırlayır:

"Kamal narahat getməsin deyə, avtobusla gedək, dedim. Əvvəl razı oldu, daha sonra yorularıq deyib, fikrindən daşındı. "Təyyarədə yanımda oturarsan, gedərik" dedi".

O, təyyarə hələ havaya qalxmamış dünyasını dəyişibmiş:

"Həmin gün heç bir narahatlığı yox idi. Bir yanında mən, bir yanında isə oğlu əyləşmişdi. Birdən başını çiynimə qoydu və daha ayılmadı".

17 il sonra Kamalın ailəsindən belə gizlətdiyi həqiqətləri danışan rejisor yumor ustasının hər il Almaniyaya ürəyindən müalicə almaq üçün getdiyini deyib:

"Bu hadisə olmalı imiş. Təyyarə və qorxu ilə heç bir əlaqəsi olmayıb".

Könül Cəfərli

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.