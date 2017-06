Kiprdə partlayış baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, partlayıcı qurğu Limasol şəhərinin rayonlarının birində yerləşən biznes-mərkəzin giriş qapısında işə düşüb.

İlkin məlumata görə, partlayış nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

Polis hadisə ilə bağlı əlavə məlumat verməsə də, artıq araşıdrmaya başlanıldığını bildirib.

Milli.Az

