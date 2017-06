Şou-biznesin məşhurları bulvarda - FOTOLAR

Bu gün Dənizkənarı Milli Parkda 106.3 FM radiosunun 13 yaşı qeyd olunub. Lent.az-ın məlumatına görə, “Şeytan çarxı” karuselinin qarşısında başlanan canlı yayım təxminən 3 saatdan çox davam edib. Aparıcı Kazım Bağırov və Raqifin təqdimatında başlanan canlı yayıma xalq artistləri Aygün Kazımova, Brilliant Dadaşova, əməkdar artist Tünzalə Ağayeva, müğənnilər Miri Yusif, Fuad Dadaşov da qatılıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan radioməkanında ilk dəfə efir Bulvardan yayımlanıb. Efir vaxtı Bulvarın müxtəlif hissələrində pul mükafatları gizlədilib və hədiyyəni tapan şəxslər mükafatlandırılıb.

Qeyd edək ki, layihənin informasiya dəstəkçisi APA Holdinq, Vesti.az, Lent.az-dır.

