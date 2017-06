Azərbaycan Türkiyəyə qaz ixracını azaltdı

2017-ci ilin yanvar-aprel ayları ərzində Azərbaycan Türkiyəyə 2 mlrd. 173,71 mln. kubmetr "Şahdəniz-1" yatağından hasil olunan qaz ixrac edib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, qeyd edilən dövr ərzində Azərbaycanın Türkiyəyə ixrac etdiyi təbii qazın həcmi 2016-cı ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,8% azdır.



Cari ilin aprel ayında Azərbaycan Türkiyəyə 576,84 mln. kubmetr qaz ixrac edib. Aprel ayında Türkiyənin ümumi qaz idxalının 13,57%-i Azərbaycanın payına düşür. Belə ki, apreldə Türkiyə 4 mlrd. 250,26 mln. kubmetr (19,61% artım) qaz idxal edib.

2016-cı ildə Azərbaycan Türkiyəyə 6 mlrd. 479,87 mln. kubmetr qaz ixrac edib.



Azərbaycan qazının Türkiyəyə nəqli üçün uzunluğu 690 km olan Cənubi Qafqaz Qaz Boru Kəməri inşa olunub.



"Şahdəniz" yatağının işlənməsi üzrə saziş 1996-cı ilin iyunun 4-də Bakıda imzalanıb və oktyabr ayının 17-də Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya olunub. Layihənin səhmdarları bunlardır: BP (operator, 28,8%), "Petronas" (15,5%), SOCAR (16,7%), "LUKoil" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Milli.Az

