8000-dən çox müəllimə YAŞIL İŞIQ

Bu il müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqəyə 8000-dən çox vakant yer çıxarılacaq.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirliyinin İnsan resursları şöbəsinin müdir müavini Eşqi Bağırov “Azərbaycan müəllimi”nə açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, əvvəlcədən gözlənildiyi kimi, bu il müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqəyə çıxarılan vakant yerlərin sayı artıb.

“Hazırda vakant yerlərin böyük hissəsi ibtidai sinif, texnologiya, təsviri incəsənət ixtisası üzrədir. Amma Azərbaycan dili və ədəbiyyat, ingilis dili ixtisasları üzrə müəllim ixtisaslarında şəhər məktəblərində sıxlıq olduğu üçün bu ixtisaslardan vakant yerlər daha az olacaq. Buna baxmayaraq, əvvəlki illərlə müqayisədə həmin yerlərin sayı yenə də çoxdur. Məsələn, 2015-ci ildə Bakıda ingilis dili ixtisası üzrə müəllimlərə 1 vakant yer verilmişdisə, bu il bu rəqəm 20-yə yaxın olacaq. İbtidai siniflər üzrə isə Bakı şəhərində 500-ə qədər vakant yerin olması gözlənilir”.

