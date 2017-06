Bu həftə "V Element"in qonağı Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının prezidenti, Dünya və Avropa çempionu, əməkdar idman ustası, biologiya elmləri namizədi Yaşar Bəşirov olacaq.

Milli.Az xəbər verir ki, veriliş 2 iyul, saat 16:30-da efirə gedəcək.

Qeyd edək ki, verilişin aparıcıları Ranar Musayev, Kamilə Babayeva, Hüsniyə Məhhərəmova və Fariz İlyasovdur.

İnformasiya dəstəyi - Trend.az, Day.Az, Milli.Az

Milli.Az

