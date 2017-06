Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə amerikalı həmkarı Donald Tramp arasında telefon danışığı olub.

Publika.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu haqda Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sözçüsü Mahir Ünal bildirib.

O, Ərdoğanın bu gün Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə də telefon söhbəti aparacağını deyib.

