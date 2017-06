Türkiyədə azərbaycanlı iş adamının toyu olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "Palmali" Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimovun bacısı oğlu, gənc biznesmen Amid Ağayevin İstanbulun məşhur otellərindən birində toy məclisi təşkil olunub.

Mərasimə Azərbaycandan və Türkiyədən qonaqlar qatılıb.

M.Mənsimov məclisə ailəsi ilə gəlib.

