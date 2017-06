Qeyd olunmayan Sevgililər Günü - FOTO

Bu gün Azərbaycanda Milli Sevgililər Günüdür.

Bu günün tarixi 1990-cı il 20 yanvar faciəsi zamanı həlak olan İlham və onun şəhid olmasına dözməyib özünə qəsd edən həyat yoldaşı Fərizənin toy günü ilə əlaqədardır.

Təəssüf ki, ölkəmizdə gənclərin əksəriyyəti Sevgililər Gününü 30 iyun tarixində deyil, 14 fevralda ("Valentin Günü") qeyd edirlər.

Şəhərdə apardığımız müşahidələr göstərir ki, gənclərin çoxu bu günün tarixindən xəbərsizdir.

"Biz Sevgililər Gününü 14 fevralda qeyd edirik. Həmin gün şəhərdə bayram olur. Bu gündən xəbərimiz yox idi. İndi bildik ki, Milli Sevgililər Günü 30 iyunda qeyd olunmalıdır"- paytaxt sakini əməkdaşımızla söhbətində deyib.

Milli.Az-ın azvision-a istinadən təqdim etdiyi fotolardan da göründüyü kimi, şəhərdə bayram əhval-ruhiyyəsi hiss olunmur:

