Almaniyanın "Bavariya" klubu tarixində ilk dəfə cənubi koreyalı futbolçu ilə müqavilə bağlayıb.

Publika.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "İnçxon Yunayted"in yetirməsi olan Yon Bu Çon ilə

30 iyun 2022-ci ilədək anlaşma əldə olunub. 17 yaşlı hücumçu yeni klubuna 2018-ci il yanvarın 1-də qoşulacaq və 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandada forma geyinəcək.

