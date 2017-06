3 il qızına təcavüz edən ata azadlığa çıxdı

Antalyada ögey qızına təcavüz edən kişi dəlil çatışmazlığına görə azadlığa çıxıb.

Milli.Az xəbər verir ki, kişi 3 il ərzində qızına təcavüz edib. Hadisə haqqında ilk dəfə xalasına danışan qız onu həkimə aparmasını istəyib. Psixoloq qızın haqlı olduğunu desə də, ginekoloq uşaq haqqında heç bir həkim kağızı yazmayıb.

Xalasının sözlərinə görə, həkim-ginekoloq qızın cinsi istismara məruz qaldığını təsdiqləsə də, azyaşlının adına söz çıxar deyə, rəsmiləşdirməyib.

Məhkəmə isə dəlil çatışmazlığından kişini azad edib. (publika.az)

Milli.Az

