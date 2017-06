Rusiya prezidenti Vladimir Putin və onun türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Ərdoğan arasında telefon danışığı olub.

Publika.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, prezidentlər telefon danışığı zamanı Suriyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

“Söhbət zamanı tərəflər Astanada Suriya üzrə planlaşdırılan danışıqlar çərçivəsində bu ölkədə nizamlanma prosesinin əsas aspektlərini müzakirə ediblər”, məlumatda deyilir.

Dövlət başçıları yaxın gələcəkdəki təmasları barədə razılığa gəliblər.

