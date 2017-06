Nüşabə Ələsgərli vəfat edən anasından danışdı: "Həmişə mənə deyirdi ki..." - FOTO

Anasını itirəndən sonra efirlərə fasilə verən müğənni Nüşabə Ələsgərli uzun müddətdən sonra yenidən efirə qayıtmaq üçün böyük kompleks keçirdiyini bildirib. O bu haqda Milli.Az-a danışıb.

"Anamın ölümündən sonra 1 il 8 ay efirlərə çıxmadım. Hətta uzun müddətdən sonra efirə çıxanda belə, tərəddüd edirdim ki, ay Allah, mən nə edəcəyəm? Yenə də efirlərə heç çıxmaq istəmirdim. Fikirləşirdim ki, çıxıb nə oxuyacağam? Lirik mahnı oxuyub qəmlənəcəyəm, yoxsa şən mahnı oxuyub oynayacağam? Çarəsiz qalmışdım ki, mən neyləyəcəm? İndi artıq efirlərə çıxıram, çalışıram ki, ağlamayım, üsyan etməyim. Çünki anam da göz yaşımı görmək istəmirdi. Həmişə mənə deyirdi ki, efirdə ağlama. Çalışacağam ki, bundan sonra tamaşaçı mənim göz yaşımı görməsin", - deyə müğənni bildirib.

Əli Rəhimoğlu

Milli.Az

