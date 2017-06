Zöhrə Abdullayeva əsəbləşdi: "Titullu müğənnidir, hərfi düzgün deyə bilmir" - FOTO

"Dinlədiyim müğənnilər də var, dinləmədiklərim də. "Ç", "c" hərfini düzgün tələffüz edə bilməyən müğənni görəndə artıq əsəbləşirəm, onları dinləyə bilmirəm".

Milli.Az xəbər verir ki, bu sözləri Zöhrə Abdullayeva müğənnilərə irad tutarkən bildirib:

"Elə titullu müğənnilər var ki, hərf səhvlərinə yola verir. Niyə belə deyirlər, bilmirəm. Artıq dilləri öyrəşib, bu yaşdan sonra durub onlara hərf öyrədim? Desəm də qəbul etməzlər, məndən inciyərlər. Ləhcə ilə oxumasınlar, bizə dünya baxır. Ləhcə ilə oxuyanların çoxu da estrada yox, xalq üslubunda oxuyanlardır".

Əli Rəhimoğlu

Milli.Az

