Şimali Koreyanın hərəkətləri qəti cavabını gözləyir, ABŞ-ın Pxenyana qarşı səbri tükənib".

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Cənubi Koreya prezidenti Mun Çje İn ilə görüşdə ABŞ-ın dövlət başçısı Donald Tramp bəyan edib.

"Şimal Koreyanın nüvə və raket proqramına qarşı qəti cavab verməyin vaxtı çatıb. Pxenyandakı rejimə qarşı strateji səbir dövrü uğursuzluğa düçar olub. ABŞ-ın Şimali Koreyaya qarşı səbri tükənib", deyə D.Tramp qeyd edib.

Milli.Az

