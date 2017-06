Bəsti Sevdiyeva: "Yoldaşım deyir ki, mənə mane olursan" - FOTO

Əməkdar artist Bəsti Sevdiyevanın nənə olması haqda xəbər vermişdik. Müğənni hələ də qəriblikdə yaşayan qızının yanındadır.

Bu haqda Milli.Az-a açıqlama verən Bəsti Sevdiyeva bunları danışıb:

"Hələ ki, Kiprdəyəm, bilmirəm nə vaxt Azərbaycana qayıdacağam. Çox şükür, nəvəm yaxşıdır, adını Esilyanur qoymuşuq. Nəvəm mənim kraliçamdır, başımın tacıdır. Kiprə tək gəldim, çünki yoldaşım mətbəxi təmir etdirirdi. O mənə deyir ki, sən get, evdə olanda mənə mane olursan. Bütün günü məni ora apar, bura apar deyib durursan (gülür). Bu günlərdə o da nəvəsini görməyə gələcək".

Qeyd edək ki, əməkdar artistin qızı keçən il Türkiyə vətəndaşı ilə ailə həyatı qurub.

Əli Rəhimoğlu

Milli.Az

