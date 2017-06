Aralıq dənizində 60 miqrant itkin düşdü

Liviya sahillərində miqrantları daşıyan gəminin çevrilməsi nəticəsində azı 60 nəfər itkin düşüb.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, qəza zamanı gəmidə təxminə 140 miqrant olub. Onlardan 80-i xilas edilərək İtaliyanın Brindizi limanına gətirilib.

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə, ilin əvvəlindən dəniz yolu ilə Avropaya 77 min miqrant keçib, 1828 nəfər Aralıq dənizini qeyri-leqal yolla keçməyə cəhd edərkən həyatını itirib. İtaliya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, ötən il ölkəyə Aralıq dənizi vasitəsilə 181 mindən çox qeyri-qanuni miqrant daxil olub.

