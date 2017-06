Göbəyi və yağları əridən 4 İÇKİ - FOTO

Bu içkilər sayəsində bədəninizdəki yağları və göbəyinizi daha sürətli, həm də asan şəkildə əridə biləcəksiniz. Milli.Az ailem.az-a istinadən həmin 4 içkini təqdim edir.

Ayran - Qatıq - Kefir



Kalsiumla ən zəngin qidalardan olan bu üçlük, bədəndə yağ yandırılmasını sürətləndirir. Bununla da göbəyinizin daha sürətli əriməsinə yardım edir.

Yaşıl çay



Yaşıl çay tərkibindəki kafein sayəsində maddələr mübadiləsini sürətləndirir və bədəndəki yağları yandırır. Hər gün 3 stəkan yaşıl çay içməklə göbəyinizi əridə bilərsiniz.

Soyuq su



Su bədənimizin ən böyük ehtiyacı olmaqla yanaşı, maddələr mübadiləsini sürətləndirmək üçün də ən təsirli qidalardan biridir. Buna görə göbək əritmək üçün hər kiloya 30 ml su içsəniz, kafidir.

Yağsız süd



Südün tərkibindəki kalsium sayəsində yağlar asan əriyər. Bu səbəbdən gündəlik süd istehlakına əhəmiyyət versəniz, etdiyiniz kiçik məşqlərlə birlikdə çox asan şəkildə göbəyinizi əridərsiniz.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.