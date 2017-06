Kanal D-nin 7 il sonra təkrar yayımlanan "Aşk-ı Memnu" serialı bu gün final edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, gündüz saatlarında həftəiçi hər gün yayımlanan ekran işinin final seriyası yenə də böyük diqqət çəki.

Belə ki, Tvitterdə #aşkımemnu heşteqi uzun müddət ən çox müzakirə edilən mövzu olub.

Qeyd edək ki, serialın baş rollarında Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya və Selçuk Yöntem çəkilib.

