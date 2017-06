Rafael Ağayev "Bozbash Pictures"də - Rekord qıran səhnə - VİDEO

"Bozbash Pictures"in yeni buraxılışında Azərbaycanın əfsanəvi karateçisi Rafael Ağayev aktyor kimi rol alıb.

Publika.az xəbər verir ki, ATV telekanalında ötən gün yayımlanan "Bozbash Pictures"də Rafelin rol aldığı səhnə sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub.

İlkin Həsəni, Ramil Babayev, Elşən Orucov, Nicat Rəhimov, Azər Baxşəliyev və İlkin Misgərlinin rol aldığı serialda Rafaelin "Şoşu" və "Fəlakət" obrazı ilə dialoqu izləyicilərə gülüş dolu anlar bəxş edib.

"Bozbash Pictures"in son buraxılışı "Yutub" kanalında 12 saata 90 mindən çox izlənilib. (baku.ws)

İzlənmə rekordu qıran görüntünü təqdim edirik:

