Belə hesab olunur ki, 40 yaşdan sonra ata olan kişilərin uşaqlarında bəzi xəstəlik və pozulmaların riski daha yüksək olur.

Milli.Az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, tibbi araşdırmalar göstərir ki, ataları yaşlı olan uşaqlarda autizm və şizofreniya xəstəliyinin riski ataları cavan olan uşaqlarla müqayisədə daha çoxdur.

Lakin London Kral kolleci alimlərinin araşdırması ataları yaşlı olan uşaqların bəzi müsbət tərəflərini üzə çıxardıb.

Medicinform.net-in məlumatına görə, araşdırma göstərib ki, bu uşaqlar daha ağıllı olur, həyatda heç kimə bənzəməyə cəhd etmir, məktəbdə yaxşı oxuyur, dəqiq fənlər, riyaziyyat və mühəndislikdə daha böyük uğurlar qazanır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.