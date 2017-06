Xpert Amerikada çəkdirdiyi YENİ KLİPİNİ təqdim etdi

Reper Xpert (Şəhriyar) yeni albomundan olan ikinci sinqlı ilə ABŞ-da çəkilmiş yeni klipini təqdim edib.

Publika.az xəbər verir ki, "One More Chance" rep ifaçısının karyerasında sayca beşinci albomudur. Çəkilişlər bir neçə ay ərzində Nyu-York və onun rayonları: Bruklin, Bronks, Albani və Manhettendə baş tutub.

Klipin quruluşçu-rejissoru Nyu-York Kino Akademiyasının məzunu olan, həmçinin “Ebabil Production” banisi Səfa Karatekindir. Klipdə reperə aid olan "Shamans Wear" brendinin geyimləri istifadə olunub.

Ekran işində ABŞ-da yaşayan reper Orxan Zeynallı da rol alıb.

