"Mançester Yunayted"in yarımmüdafiəçisi Pol Poqba klubunu tənqid edənlərə cavab verib. Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, fransalı ulduz bunları deyib:

"Yaxşı, biz dünyada ən pis komandayıq. Amma biz mövsümü 3 titulla başa vurmuşuq. Qoy, nə istəyirlər, desinlər. Olsun, onlarla razıyam. Mən və komandam heçnə etmədik. Lakin nəticə göz önündədir. Baxımlı oyun göstərib heç nə qazanmasan, səni kim xatırlayacaq?"

Milli.Az

