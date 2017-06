Fransanın Nitsa şəhər aeroportu terror aktı təhlükəsi ilə əlaqədar təxliyyə edilib.

"Report" "The Sun" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, təhlükəsizlik xidməti yükün bir hissəsinin atıldığını aşkar edib.

Daha ətraflı məlumat hələ daxil olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.