Belhandanın Türkiyəyə getdiyi gün öldü

"Montpellier"in prezidenti Lui Nikolin 74 yaşında dünyasını dəyişib. Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, fransalı funksioner 2013-cü ildə Belhandanı "Fənərbağça" klubuna satmamaqla gündəmə gəlmişdi. 4 il öncə "sarı lacivərdlilər" mərakeşli havbekin transferini razılaşdırsa da, Nikolin azarkeşlərin təzyiqi ilə bu transferə mane olmuşdu. Onun - "Ölsəm də, Belhandanı Türkiyəyə göndərmərəm" ifadəsi xüsusilə yadda qalmışdı.

Maraqlıdır ki, Nikolinin vəfatı Belhandanın "Qalatasaray"a transferinin elan olunduğu günə təsadüf edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.