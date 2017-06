Əfqanıstanda partlayış nəticəsində 7 nəfər ölüb

Bakı. 1 iyul. REPORT.AZ/ Əfqanıstanın şərqində yerləşən Nanqarhar əyalətində İŞİD terror təşkilatı tərəfindən yol kənarına qoyulan bombanın partlaması nəticəsində 7 nəfər ölüb, azı 5 dinc sakin xəsarət alıb.

"Report" "Pajhwok.com"a istinadən xəbər verir ki, hadisə iyulun 1-də gecə yarısı, Badar-Darı rayonundan keçən yolda baş verib.

Yaralılar Hanihel xəstəxanasına təxliyyə edilib. Yerli hakimiyyət orqanları hadisə qurbanları arasında qadın və uşaqların olmadığını xəbər versə də, təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları partlayış nəticəsində 2 qadın və 2 uşağın öldüyünü bildiriblər.

Hökumət partlayışın törədilməsində İŞİD terror qruplaşmasını ittiham edib.



