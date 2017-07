Sosial media paylaşımlarına görə cərimələnəcəklər - 50 MİLYON AVRO...

Almaniyada sosial media platformaları ilə bağlı qanun layihəsi məclisdən keçib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yeni qanun layihəsinin icrasına oktyabr ayından etibarən başlanılacaq.

Belə ki, sözügedən qanuna görə, 2 milyondan artıq istifadəçi kütləsi olan sosial media platformalarında yayımlanan və nifrət, şiddət xarakteri daşıyan, o cümlədən uşaq pornoqrafiyası kontenti üzrə olan paylaşımlar 24 saat ərzində silinməlidir. Əks təqdirdə saytlar cərimələnəcəklər. Cərimələr 50 milyon avroya qədər nəzərdə tutulub.

Qanun layihəsi "Feysbuk" rəhbərliyi tərəfindən müsbət qarşılanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.