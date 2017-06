Bu gün internetdə yayılan gəlin karvanı videosu böyük marağa səbəb olub.

Belə ki, toya gedən cütlük romantika anlayışını bir az “gücləndirərək” toya maşınla yox, maşının arxasına qoşulmuş taxtanın üstündə sürünərək getməyi seçib.

Videodan da göründüyü kimi bəy və gəlin bu cür səfərdən olduqca məmnundur.

Amin

