31 yaşlı alman vətəndaşı Adriana Koleszar “İnstaqram”da paylaşdığı cəsur fotoları ilə qısa müddətdə fenomenə çevrilməyi bacarıb.

Publika.az xəbər verir ki, Koleszar artıq bir neçə ildir Almaniyada polis məmuru vəzifəsində işləyir.

Hər gün dava, qəza və ailədaxili şiddət kimi müxtəlif hadisələrin şahidi olan Adriana idmanın onun həyatında mühüm yer tutduğunu, peşəsində ona çox kömək etdiyini və bütün sıxıntılarından yalnız idman edərkən qurtulduğunu deyib.

Zümrüd

