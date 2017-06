Bakı. 1 iyul. REPORT.AZ/ ANAMA iyunun 30-da Ağcabədi rayonunda aşkar olunmuş

Mina və Partlamamış Hərbi Sursatlar (PHS) haqqında məlumat yayıb.

Agentlikdən "Report"a verilən məlumata görə, rayonun Yuxarı Qiyaməddinli kəndində 1 ev və həyatyanı sahəyə baxış keçirilib, 1 ədəd tank əleyhinə TM-62 minasının partladıcısı (MVZ-62) və 2 ədəd UZRQM partladıcısının priotexnik patronu aşkar edilərək zərərsizləşdirilməsi üçün götürülüb.

Ərazidə əməliyyat növbəti gün də davam etdiriləcək.













