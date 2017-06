Sneyder karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər

"Qalatasaray"ın yarımmüdafiəçisi Uesli Sneyder karyerasını yenidən İtaliyada davam etdirə bilər.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, hollandiyalı futbolçu "Sampdoriya"nın maraq dairəsindədir. Sneyderin meneceri Qido Albers bildirib ki, Sneyder gələn il keçiriləcək dünya çempionatına yollanmaq üçün "Sampdoriya" variantına müsbət yanaşır: "Uesli özü də "Sampdoriya"ya keçmək istəyir. Təkliflər göndərən komandalar arasında ilk seçim "Sampdoriya" olacaq. Sneyder getdiyi yerlərdə insanların könlünü fəth etməyi bacarıb".

Qeyd edək ki, Uesli Sneyder "Qalatasaray"a 2013-cü ildə "İnter"dən keçib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.