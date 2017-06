Suriyanın şimal hissəsində YPG terror təşkilatının idarəçiliyində olan bölgədə çəkilən görüntülər sosial mediada birmənalı qarşılanmayıb.

Publika.az xbər verir ki, təxminən 7-8 yaşlarında hərbi formalı qız uşağının pulemyot dəzgahından atəş açması görənləri dəhşətə gətirib.

Həmin görüntüləri təşkil edirik:

Könül Cəfərli

